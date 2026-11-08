Malatya Yazıhan\'da itfaiyeci site yöneticisini silahla vuran komşu tutuklandı

Malatya Yazıhan'da itfaiyeci site yöneticisini silahla vuran komşu tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yazıhan ilçesi Gayret Mahallesi'nde komşular arasında çıkan kavgada itfaiye daire başkanlığında görevli site yöneticisi silahla vurularak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Malatya'da komşular arasında çıkan kavgada site yöneticisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.
Yazıhan ilçesi Gayret Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görev yapan site yöneticisi Eser Kaya (42), komşusu E.G. ile yaşadığı tartışma sırasında silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA
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