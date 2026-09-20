Malatya Yeşilyurt\'ta gece otomobil konteyner iş yerlerine daldı, 1 esnaf yaralandı

Malatya Yeşilyurt'ta gece otomobil konteyner iş yerlerine daldı, 1 esnaf yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 23.45 sıralarında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Tevhid Sokak'taki konteyner iş yerlerine daldı. Kazada 2 iş yerinde hasar oluşurken bir esnaf yaralandı, yaralı hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil konteyner iş yerine girdi. Kazada 2 iş yerinde hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı.
Kaza, 23.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Tevhid Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 06 AG 3817 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki konteyner iş yerlerine daldı. Kazada 2 iş yerinde hasar meydana gelirken bir esnaf yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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