Malatya Yeşilyurt\'ta gece otomobil konteyner iş yerlerine daldı, 1 esnaf yaralandı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil konteyner iş yerine girdi. Kazada 2 iş yerinde hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 23.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi Tevhid Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 06 AG 3817 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki konteyner iş yerlerine daldı. Kazada 2 iş yerinde hasar meydana gelirken bir esnaf yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.