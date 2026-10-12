Malatya Yeşilyurt'ta kentsel dönüşümde 100 milyon lirayı aşan zarar iddia edildi - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta kentsel dönüşümde 100 milyon lirayı aşan zarar iddia edildi

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Malatya Yeşilyurt\'ta kentsel dönüşümde 100 milyon lirayı aşan zarar iddia edildi
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Malatya Yeşilyurt'ta kentsel dönüşüm projesinin 10 yıldır tamamlanmadığı, 100'den fazla vatandaşın mağdur olduğu ve zararın 100 milyon lirayı aştığı iddia edildi. Mağdurlar aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan ve 10 yıldır tamamlanmadığı öne sürülen projede 100'den fazla vatandaşın mağdur olduğu zararın ise 100 milyon lirayı aştığı iddia edildi. Aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığını öne süren mağdurlar yetkililerden yardım istedi.

Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında ev ve arsalarını müteahhide veren vatandaşlar yaklaşık 10 yıldır dairelerinin teslim edilmesini bekliyor. 2016 yılında sözleşme imzalanmasına rağmen inşaatın tamamlanmadığını belirten mağdurlar deprem sonrasında da çalışmanın yapılmadığını ileri sürdü. Bina sakinlerinden Enver Atlı, 27 daire ve dükkan sahibinin mağdur olduğunu belirterek, evlerinin teslim edilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Arsa sahibi Bekir Genç ise üç müstakil evini kentsel dönüşüm kapsamında verdiğini aradan geçen yıllara rağmen inşaatın tamamlanmadığını söyledi.

Müteahhit Z.T. ile çalıştığını belirten Akif Ağralı da iş karşılığında kendisine verilen dairelerin başkalarına satıldığını öne sürerek suç duyurusunda bulunduklarını ve tehdit edildiklerini iddia etti. Mağdurların avukatı Abdulkadir Çavdar ise tapu kayıtları ve sözleşmelerin incelenmesiyle aynı dairelerin birden fazla kişiye satıldığına ilişkin ciddi deliller toplandığını belirtti. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Çavdar, müteahhit hakkında tutuklama tedbiri talep ettiklerini mağduriyet tutarının 100 milyon lirayı aştığını ifade etti. Çavdar hukuki sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: İHA
Malatya Yeşilyurt3. SayfaMalatyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya Yeşilyurt'ta kentsel dönüşümde 100 milyon lirayı aşan zarar iddia edildi - Son Dakika
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