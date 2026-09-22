Malatya Yeşilyurt'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Malatya Yeşilyurt'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

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Malatya Yeşilyurt\'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
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Malatya Yeşilyurt'ta dün saat 15.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki adam, otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kalbi duran ve olay yerinde yeniden çalıştırılan adam, kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi Aspuzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. idaresindeki 34 AEL 538 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Hasan Açar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Açar'ın kalbi durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Açar, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Açar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
Malatya YeşilyurtDevlet HastanesiTrafik Kazaları3. SayfaGüncelSon Dakika

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