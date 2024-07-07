Malazgirt'te Sel Felaketinde Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde meydana gelen sel felaketinde bir genç kız hayatını kaybetti.

Aniden bastıran şiddetli yağışlar, Malazgirt'te sele neden oldu. Yağışlar Bahçe köyünde büyük hasara yol açarken, birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından Karataş'ın cansız bedeni sel sularından çıkarıldı.

Köylüler, bu tür doğal afetlerin sıkça yaşandığı bölgede yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Malazgirt Kaymakamlığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için acil yardım ekipleri görevlendirdi.

Nazar Karataş'ın ailesi ve sevenleri, genç kadının zamansız ölümüyle büyük bir üzüntü yaşarken, köydeki diğer vatandaşlar da selin getirdiği zararların bir an önce giderilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını bekliyor. - MUŞ