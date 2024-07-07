Malazgirt'te Sel Felaketinde Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Malazgirt'te Sel Felaketinde Genç Kız Hayatını Kaybetti

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde meydana gelen sel felaketinde 20 yaşındaki Nazar Karataş hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar sonucu köyde büyük hasar oluşurken, köylüler yetkililere önlem alınması çağrısında bulundu. Malazgirt Kaymakamlığı ise soruşturma başlattı ve acil yardım ekipleri görevlendirdi. Karataş'ın ailesi ve köy halkı, zararların giderilmesi için hızlı bir şekilde çalışma yapılmasını bekliyor.

07.07.2024 19:33
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Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Bahçe köyünde meydana gelen sel felaketinde bir genç kız hayatını kaybetti.

Aniden bastıran şiddetli yağışlar, Malazgirt'te sele neden oldu. Yağışlar Bahçe köyünde büyük hasara yol açarken, birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Sel sularına kapılan 20 yaşındaki Nazar Karataş çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tarafından Karataş'ın cansız bedeni sel sularından çıkarıldı.

Köylüler, bu tür doğal afetlerin sıkça yaşandığı bölgede yeterli önlem alınmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Malazgirt Kaymakamlığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için acil yardım ekipleri görevlendirdi.

Nazar Karataş'ın ailesi ve sevenleri, genç kadının zamansız ölümüyle büyük bir üzüntü yaşarken, köydeki diğer vatandaşlar da selin getirdiği zararların bir an önce giderilmesi için çalışmaların hızlandırılmasını bekliyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malazgirt'te Sel Felaketinde Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malazgirt'te Sel Felaketinde Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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