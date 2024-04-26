Maltepe'de 3 Asırlık Tarihi Yalı Hamamında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Maltepe'de 3 Asırlık Tarihi Yalı Hamamında Yangın

Maltepe'de bulunan 3 asırlık tarihi Yalı Hamamı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonucunda hamamın çatı kısmında maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, hamam personeli yangının ocak kısmında çıktığını ve hızla yayıldığını belirtti.

26.04.2024 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de 3 asırlık tarihi yalı hamamında yangın

Maltepe'de tarihi hamamda çıkan yangın böyle görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe'de bulunan 3 asırlık tarihi Yalı Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları böyle görüntülendi.

Maltepe'de Yalı Mahallesinde Hamam Sokakta bulunan ve 1728 yılında yapılan tek katlı tarihi Yalı Hamamının ocak kısmında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hamamın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, 3 asırlık tarihi hamamın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan hamam personeli Şerife Terzi, "Burası 300 yıllık bir hamam. Biz de buranın çalışanıyız. Geldiğimizde yanıyordu. Ocağı yakarken ateş sıçramış. Neyse ki kimseye bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Maltepe, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de 3 Asırlık Tarihi Yalı Hamamında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:55 Canlı anlatım Maçta ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Maçta ilk düdük çaldı
18:43 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir trafik kazasında yaralandı
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:38 Taslak metinde dikkat çeken detay 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı Taslak metinde dikkat çeken detay! 12. sınıflarda işlenen integral konusu müfredattan çıkarıldı
19:30 Derbiye saatler kala açıklama geldi Beşiktaş’ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:50 Antalya’da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım Antalya'da teleferikte ailesiyle mahsur kalan makine teknisyeni: Kazadan 10 dakika önce arayıp uyarmıştım
18:23 Kaçırdığı gollerle gündem oldu Samatta, Yunanistan’da da hayal kırıklığı yarattı Kaçırdığı gollerle gündem oldu! Samatta, Yunanistan'da da hayal kırıklığı yarattı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
17:47 Ticaret Bakanlığı’nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı Ticaret Bakanlığı'nın 5 milyon liraya satışa çıkardığı Michael Jordan imzalı ayakkabıları kimse almadı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 20:11:37. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de 3 Asırlık Tarihi Yalı Hamamında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement