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Maltepe'de 3 asırlık tarihi yalı hamamında yangın

Maltepe'de tarihi hamamda çıkan yangın böyle görüntülendi

İSTANBUL - Maltepe'de bulunan 3 asırlık tarihi Yalı Hamamı'nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları böyle görüntülendi.

Maltepe'de Yalı Mahallesinde Hamam Sokakta bulunan ve 1728 yılında yapılan tek katlı tarihi Yalı Hamamının ocak kısmında henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede hamamın çatısına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, 3 asırlık tarihi hamamın çatı kısmında maddi hasar oluştu. Öte yandan yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Yaşanan olaya ilişkin konuşan hamam personeli Şerife Terzi, "Burası 300 yıllık bir hamam. Biz de buranın çalışanıyız. Geldiğimizde yanıyordu. Ocağı yakarken ateş sıçramış. Neyse ki kimseye bir şey olmadı" dedi.