Maltepe\'de Çatı Yangını

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Maltepe'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, daireye de sirayet etti. Metrelerce yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın esnasında bazı vatandaşların binayı terk etmediği bazılarının ise yangına hortum ile su tutarak müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 12.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 5 katlı binanın çatı kısmında izolasyon işlemi yapıldığı esnada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Yangın, binanın 5. katındaki daireye de sirayet etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise çıkan yangına müdahale etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binada büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangın esnasında binada yaşayan bazı vatandaşların binayı terk etmediği kimi vatandaşın ise yangına hortumla su tutarak müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Çıkan yangın sonrası mahallede kısa süreli panik oluştu, vatandaşlar sokağa döküldü. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Yangına ilişkin konuşan mahalle sakini Ercüment Ekici, "İlk başta ciddi bir şey yoktu. Bir anda dumanlar çıkmaya başladı. İzolasyon işi yapılıyormuş. Kimseye bir şey olmadı. İtfaiye hemen geldi. Müdahaleye başladı. Çatıdaki işçiler aşağı indirildi. - İSTANBUL