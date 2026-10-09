Maltepe'de çöken binada arama kurtarma 06.15'te sona erdi, 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Maltepe'de çöken binada arama kurtarma 06.15'te sona erdi, 5 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul Valiliği, Maltepe Cevizli Mahallesi'ndeki bina çökmesinde arama kurtarma çalışmalarının 06.15'te sona erdiğini açıkladı. Enkazdan 14 kişi çıkarıldı, 5 kişi hayatını kaybetti; 3 bina tahliye edilirken 55 vatandaş güvenli şekilde boşaltıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Maltepe Cevizli Mahallesi'nde çökmenin yaşandığı alanda aralıksız sürdürülen arama ve kurtarma faaliyetlerinin, enkaz altındaki son vatandaşın da cansız bedenine ulaşılmasıyla birlikte saat 06.15'te resmen sona erdiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği Maltepe Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen bina göçüğünde yürütülen arama kurtarma çalışmalarının saat 06.15 itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Enkaz altından 14 kişinin çıkarıldığı, 5 vatandaşın hayatını kaybettiği olayda, çevredeki 3 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yürütülen hassas çalışmalar neticesinde enkaz altından toplam 14 kişinin çıkarıldığı bildirildi. Çıkarılan vatandaşlardan 4'ünün olay yerinde, 1'inin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Facianın ardından cansız bedenlerine ulaşılan vatandaşların kimlik bilgileri de paylaşıldı. Olayda; Gülce Dora Turhan (5), Ahmet Muhammed İnan (22), Zeynep İnan (20), Mesut Bilece (40) ve Hüseyin Özkurt (66) isimli 5 vatandaşın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaza sonrası çevrede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Bölgedeki risk durumu değerlendirilerek 12, 25 ve 27 numaralı binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Toplamda 20 mesken ve 6 iş yerini kapsayan bu alanlardan 55 vatandaş güvenli şekilde tahliye edildi.

Afet Barınma Grubu ekipleri, barınma ihtiyacı duyduğu tespit edilen 44 vatandaşı otellere yerleştirdi. Afet Psikososyal Destek Grubu hastanelerdeki yaralılar ve otellere yerleştirilen afetzedeler için destek sürecini başlatırken, Afet Beslenme Grubu ise alanda görev yapan personel ve bölge sakinlerine mobil ikram, müdahale ve lojistik araçlarıyla aralıksız beslenme hizmeti sunuldu.

AFAD'ın İstanbul, Tekirdağ, Bursa ve Sakarya birimlerinin yanı sıra İtfaiye, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyona 774 personel, 237 araç, 10 K9 arama kurtarma köpeği ve 2 dron katıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerin enkaz kaldırma ve alan temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
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