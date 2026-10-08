Maltepe'de çöken binanın sahibi 2016'da vefat etmiş, mimarı H.B. ise yakalandı - Son Dakika
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Maltepe'de çöken binanın sahibi 2016'da vefat etmiş, mimarı H.B. ise yakalandı

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İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binaya ilişkin soruşturmada, binanın mimarı H.B. (66) yakalandı. Bina sahibinin ise 83 yaşında 2016 yılında vefat ettiği, yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin ifadelerinin alınmasının ardından yeniden talimat alınacağı aktarıldı.

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binanın mimarı H.B. yakalanırken, bina sahibinin ise 2016 yılında vefat ettiği ortaya çıktı.

Maltepe'de meydana gelen bina çökmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda binanın mimarı H.B. (66) yakalandı. Bina sahibi D.B.'nin ise (83) 2016 yılında vefat ettiği tespit edildi. Ayrıca, yapı izin belgesinde imzası bulunan görevlilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından yeniden talimat alınması yönünde talimat verildiği aktarıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Maltepe'de çöken binanın sahibi 2016'da vefat etmiş, mimarı H.B. ise yakalandı - Son Dakika
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