Maltepe'de ruhsatsız silah ticareti yapan şahıs yakalandı. İş yerinde 4 adet ruhsatsız silah ve toplam 439 bin 221 TL para ele geçirilen şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ruhsatsız silah ticareti yapan şahıs ve şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik Maltepe ilçesinde yapılan çalışma başlattı. Geçtiğimiz Salı günü Feyzullah Mahallesi'nde bulunan bir ikamet adresinde ruhsatsız silah ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, saat 21.00 sıralarında adrese yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. E.G. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. E.G. isimli şüpheli şahsın Cevizli Mahallesi'ndeki işyerine yönelik çevre güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen operasyonda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör, 76 adet fişek, 150 bin TL, 8 bin 600 dolar ve 950 euro para ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan E.G. isimli şüpheli şahsa, "6136 SKM" suçundan dün sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı. - İSTANBUL