Mamak'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Başkent'te aynı istikamete giden 2 otomobilin kaza yaptı: 6 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesi D 200 kara yolu Lalahan mevkiin de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesi D 200 kara yolu Lalahan mevkiin de meydana geldi. Ankara merkez istikametinden Elmadağ istikametine gitmekte olan 40 ABP 863 plakalı Fort marka otomobile, aynı istikamete gitmekte olan 06 DJH 370 plakalı BWM marka otomobil arkadan çarpıyor. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan BWM marka otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri BWM marka otomobilde bulunan 4 kişinin ve 40 ABP 863 plakalı Fort marka otomobilde bulunan 2 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yaparak ambulansla hastaneye sevk etti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.