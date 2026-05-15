Manavgat Belediyesine yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' yolsuzluk davasında karar açıklandı
Manavgat Belediyesine yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' yolsuzluk davasında karar açıklandı

15.05.2026 17:19  Güncelleme: 17:35
Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada duruşmalar tamamlandı. Eski belediye başkanı Niyazi Nefi Kara 45 yıl 22 ay 15 gün hapis ve 2,5 milyon TL para cezası alırken, diğer sanıklara da çeşitli hapis ve para cezaları verildi.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada duruşmalar tamamlandı.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava sonunda tutuklu yargılanan Manavgat'ın görevden alınan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara 45 Yıl 22 Ay 15 gün ve 2 milyon 500 bin TL, Niyazi Nefi Kara'nın yegeni Hüseyin Cem Gül 41 yıl 9 ay ve 2 milyon TL, odasında baklava kutusunda 110 bin euro ile suçüstü yakalanan eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter 40 yıl 20 ay ve 2 milyon TL, Müteahhit Mesut Kara 22 yıl 8 ay ve 1 milyon 400 Bin TL ceza alırken yine tutuklu yargılanan belediye başkan yardımcısı Sıla Ceyhan Berkaya tahliye edildi. Savcının talebi üzerine haklarında tutuklama kararı çıkartılan ve mahkemeye gelmeyen işadamı İlker Günay 22 yıl 15 ay 15 gün ve 1 milyon 400 bin TL, belediye iştiraki Toros et eski yöneticisi Demir Demir 16 yıl 28 ay 15 gün ve 1 milyon 166 bin 600 TL, halen Antalya Büyükşehir belediyesi soruşturması çerçevesinde cezaevinde bulunan M. Okan Kaya 8 yıl 21 ay 15 gün, ve 540 bin TL para cezası aldı. Mahkemeye gelmedikleri için Demir Demir ve İlker Günay hakkında yakalama kararı çıkartıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

