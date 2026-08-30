Çalıştığı otelin lojmanın çatısında ‘karım gelecek’ diye usturalı eylem yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otelde güvenlik olarak çalışan bir şahıs 3 katlı otel lojmanının çatısına çıkarak elindeki ustura ile vücuduna kesikler attı. Ayrıldığı karısı gelmeden aşağıya inmeyeceğini söyleyen şahıs 3 saatlik görüşmenin ardından ikna edildi.

Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelin personel lojmanının çatısına çıkan bir şahıs olduğu ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, otelde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bildirilen C.Ç. isimli şahsı personel lojmanının çatısında elindeki ustura ile kendisine zarar verir vaziyette buldu. İtfaiye ekipleri şahsın düşebileceği yere şişme yatak kurarken, jandarma ekipleri şahsı aşağıya indirmek için çaba harcadı.

Ayrıldığı eşini olay yerine çağırdı

Şahıs, elindeki ustura ile vücudunun değişik yerlerine zarar verirken, ekiplerin saatler süren ikna çabaları şahsın kendisinden ayrılan karısının olay yerine gelmemesi nedeniyle boşa çıkarken, şahsın zaman zaman kan kaybı ve yorgunluktan dolayı ayakta durmakta zorlandığı gözlendi. Jandarma ile sürekli diyaloğa giren C.Ç., jandarmanın kendisine biber gazı ile müdahalede bulunmaya kalktığını iddia etti.

3 saat sonunda ikna edildi

C.Ç jandarma ekipleri ne "Siz giderken ben geliyordum. Biber gazını bile sıkmayı bilmiyorsunuz. Beni ikna etmek yerine biber gazı sıkıyorsunuz. Onu da başaramıyorsunuz" şeklinde sözler sarf etti. Yaklaşık 3 saatin sonunda olay yerine gelen ve şahsın anne tarafından akrabası olan bir kişi, güçlükle de olsa C.Ç.'yi aşağıya inmeye ikna etti ve aşağıya inen şahıs, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.Ç.'nin daha önce de birkaç kez bu tür girişimde bulunduğu öğrenildi.