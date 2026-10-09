Manavgat'ta jandarma operasyonunda 3 milyon 600 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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Manavgat'ta jandarma operasyonunda 3 milyon 600 bin TL'lik kaçak ürün ele geçirildi

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Manavgat\'ta jandarma operasyonunda 3 milyon 600 bin TL\'lik kaçak ürün ele geçirildi
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Manavgat'ta jandarma, lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu depoda arama yaptı; piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 718 güneş gözlüğü, 436 kol saati ve 1450 parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda kaçak güneş gözlüğü, parfüm ve saat ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Manavgat ilçesinde lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu tespit edilen bir depoda arama yapıldı. Aramada piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olarak değerlendirilen 718 adet kaçak güneş gözlüğü, 436 adet kaçak kol saati ile bin 450 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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