Manavgat\'ta jandarma operasyonunda 3 milyon 600 bin TL\'lik kaçak ürün ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda kaçak güneş gözlüğü, parfüm ve saat ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Manavgat ilçesinde lüks markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğu tespit edilen bir depoda arama yapıldı. Aramada piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olarak değerlendirilen 718 adet kaçak güneş gözlüğü, 436 adet kaçak kol saati ile bin 450 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.