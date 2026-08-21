Manavgat'ta Kasksız Sürücü Ormana Kaçtı - Son Dakika
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Manavgat'ta Kasksız Sürücü Ormana Kaçtı

Manavgat\'ta Kasksız Sürücü Ormana Kaçtı
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Antalya'da kasksız motosiklet sürücüsü, trafik kontrolünü görünce motosikletini terk edip kaçtı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik uygulamasını gören kasksız motosiklet sürücüsü, plakasız motosikleti yol kenarındaki ormanlık alana bırakıp kayıplara karıştı. Terk edilmiş halde bulunan motosikletin sürücüsüne 48 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Olay, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesi'nde meydana geldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin cadde üzerinde gerçekleştirdiği uygulama sırasında, Titreyengöl Caddesi istikametinden D-400 kara yolu yönüne seyir halinde olan plakasız motosikletin kasksız sürücüsü, uygulama noktasını görünce aniden sağ taraftaki ormanlık alana girdi.

Trafik ekipleri, motosikleti yoldan yaklaşık 50 metre uzaklıkta devrilmiş ve terk edilmiş halde bulurken, sürücünün ise olay yerinden kaçtığı belirlendi. Motosikletin yoldan çıkarak ormanlık alana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekiplerin şase numarası üzerinden yaptığı sorgulamada motosikletin plakası tespit edildi. Motosiklete plaka takılmaması ve kasksız motosiklet kullanılması nedeniyle toplam 48 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, motosiklet 1 ay süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Ormana, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Kasksız Sürücü Ormana Kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Kasksız Sürücü Ormana Kaçtı - Son Dakika
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