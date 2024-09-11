Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası

Manavgat\'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası

Manavgat'ta meydana gelen kazada kırmızı ışık ihlali yapan bir araç, başka bir araca çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

11.09.2024 10:44
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Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan kazada büyük şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümmühan K.'nin kullandığı 07 AHL 432 plakalı otomobil, Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Eren T.'nin kullandığı 07 LLV 32 plakalı otomobile çarptı. Araçlarda büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, kazanın 07 LLV 32 plakalı otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlali Kazası - Son Dakika

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