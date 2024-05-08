Manavgat'ta lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Manavgat\'ta lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil, önündeki araca çarparak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı.

08.05.2024 16:45
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde lastiği patlayan ve önündeki araca çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat- Alanya D400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine seyir halindeki Yasin Sevinç'in kullandığı 34 CDN 698 plakalı otomobil, lastiği patladığı sırada aynı istikamette giden Mehmet Necmi Ulak'ın kullandığı 34 BB 6900 plakalı otomobile çarptı. Kazada, önündeki araca çarptıktan sonra yol ortasına ters dönen 34 CDN 698 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Sevinç ile otomobilde yolcu olarak bulunan Onurcan Şahin yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilirken, otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta lastiği patlayan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

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