Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.04.2024 11:00
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat Çevre yolu Sanayi Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Emel Kara nın kullandığı 15 AAS 070 otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarından çevreyoluna çıkan Mustafa Tekin'in kullandığı 07 BFG 959 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada, yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü Mustafa Tekin 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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