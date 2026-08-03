Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet Kazası

Manavgat\'ta Motosiklet Kazası
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Manavgat'ta kasise hızlı giren motosiklet devrildi, sürücü yaralandı ve kaza yeri terk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kasise hızlı giren motosikletli devrilerek sürüklendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen 2 kişi kaza yapan motosikleti trafik ekipleri gelmeden götürdü.

Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki Ahmet D.'nin kullandığı 07 BHR 856 plakalı motosiklet araçların hızını yavaşlatmak amacıyla yapılan kasise hızlı girmesi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenerek karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü yaralanırken, karşı şeritte seyir halindeki araç sürücülerinin dikkati sayesinde daha büyük bir kaza ucuz atlatıldı.

Ekipler gelmeden motosikleti alarak uzaklaştılar

Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından olay yerine gelen başka bir motosiklette bulunan 2 kişiden birisi trafik ekiplerinin gelmesini beklemeden kaza yapan motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaşırken, diğer kişi kaza yapan sürücünün valizini alarak ortadan kayboldu. Yapılan kontrolde motosikleti kullanan Ahmet Demirtaş'ın sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Manavgat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika

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