Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Küçük Kıza Çarptı

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Manavgat'ta arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen küçük kıza bir anlık dikkatsizliği sonucu motosiklet çarptı

Kaza, Manavgat'ın Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi üzerinde meydana geldi. 13 yaşındaki Beray Polat isimli kız çocuğu arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçmek için kaldırımdan indi. Yol kenarında park halindeki araçların arasından karşıya geçmek için bir anda hareketlenen ve yola fırlayan Polat'a o sırada yoldan geçmekte olan Emre E.'nin kullandığı 07 LRA 32 plakalı motosiklet çarptı. Motorun aynasına çarparak yere düşen Beray Polat'ın yardımına ilk olarak kendisine çarpan motosiklet sürücüsü koştu. Kaza anı ise bir işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Polat ve arkadaşının kaldırımda yürümesinin ardından karşıya geçmek için yolun kenarına inmeleri ve arkadaşı beklerken Beray Polat'ın koşarak yolun karşısına geçmek için hareketlendiği görüldü. Bir anlık dikkatsizliği sonucu motosikletin çarptığı Polat, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kontrollerinin yapılması için ambulansa hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA