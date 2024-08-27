Manavgat'ta Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manavgat\'ta Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişiden 1'i hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

27.08.2024 12:48  Güncelleme: 12:54
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin emniyet şeridinde park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişiden 1'i hastanede yaşamını yitirdi. Otomobilde yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki genç kız kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken kedisi de kaza sırasında otomobil içerisinde telef oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.M.Ç.'nin kullandığı 07 GCZ 82 plakalı Toyota marka otomobil, Ilıca- Kumköy kavşağını yaklaşık 500 metre geçtikten sonra akaryakıt istasyonu önünde emniyet şeridinde park halinde bulunan H.Ş.'nin hakimiyetindeki 21 AEJ 198 plaka ve 21 ACT 791 dorse plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ve araçta otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Tuğba Akbulut 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat'ta bulunan bir özel hastanede tedavi altına alınan 21 yaşındaki Ayşe Tuğba Akbulut hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ölen kedi yüzünden olduğu iddia edildi

Diğer taraftan otomobilin ön koltuğunda kanlar içinde telef olan bir kedi dikkatlerden kaçmadı. Kaza sırasında akaryakıt istasyonunda olan ve kazazedelerin yardımına ilk koşan kişiler, genç kıza göre durumu daha iyi olan araç sürücüsü gencin, kedilerini veterinerden getirirken kedinin araç içerisinde hareket halinde olduğunu, dikkatinin dağılması sonucu tırı fark etmeyerek çarptığını söylediğini dile getirdiler.

Öte yandan kaza anıysa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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