Manavgat\'ta refüjde asılı kalan otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı

Manavgat'ta refüjde asılı kalan otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette seyir halindeki bir araca çarparak refüjde askıda kaldı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtulurken, hasar gören araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin, aynı istikamette seyir halindeki bir araca çarparak refüjde askıda kalması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza; Antalya-Manavgat D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 HP 343 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette yolun sağında seyir halindeki araca çarptıktan sonra tali yol ile kara yolunu ayıran refüje çıktı.
Kazada otomobil refüjde askıda kalırken otomobilde bulunan 3 kişi kazayı büyük şans eseri burunları bile kanamadan atlattılar. Hasar gören otomobil çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden alındı.
Kaynak: İHA
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