Manavgat\'ta yapı marketin mutfağında çıkan yangın zamanında söndürüldü

3.Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir yapı marketin mutfağında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi sayesinde atölye bölümüne ulaşmadan söndürüldü.

Çeltikçi Mahallesi yolu üzerinde bir işyerinde yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri alarma geçirdi. İtfaiye ekipleri Sanayi Mahallesi 2063 sokakta bulunan yapı marketin mutfak bölümünde çıkan yangına kısa sürede müdahalede bulunarak atölye başta olmak üzere diğer bölümlere ulaşmadan söndürürken, yangına neden olan tüp dışarı çıkartıldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Soğutma çalışmasının ardından itfaiye görevlileri tesisin diğer bölümlerini gezerek yangından zarar gören başka yer olup olmadığını kontrol etti. Yapılan incelemelerde yangının tesisin diğer bölümlerine zarar vermediği belirlendi. - ANTALYA