Manavgat'ta Yaya ve Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Manavgat'ta Yaya ve Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Motosiklet Kazası

Manavgat ilçesinde, Aşık Veysel Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmekte olan Raziye Özkan'a, Hüseyin Topal'ın kullandığı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, vatandaşlar tarafından oto güneşliği ile güneşten korunmaya çalışıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

02.06.2024 10:21
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Manavgat'ta yolun karşısına geçmekte olan yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve kadını vatandaşlar oto güneşliği ile güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, Manavgat ilçesi, Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmek olan Raziye Özkan'a, Hüseyin Topal'ın kullandığı 07 BAJ 620 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yola savrulurken yardımlarına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin Topal ve Raziye Özkan'ı vatandaşlar güneşten korumak için otomobil güneşliğinden faydalandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Yaya ve Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Motosiklet Kazası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Yaya ve Motosiklet Sürücüsüne Çarpan Motosiklet Kazası - Son Dakika
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