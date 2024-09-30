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Mandalina Hırsızları Tutuklandı

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Hatay'da 350 kg mandalina çalan 2 kişi polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

30.09.2024 15:13
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Narenciye bahçesinden 350 kilogram mandalina çalan 2 şahıs tutuklandı

HATAY - Hatay'da 350 kilogram ağırlığında 8 çuval mandalina çalan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, adli mercilerce tutuklandı.

Narenciyenin hasat olgunluğuna ulaşmasıyla hırsızlar, bahçelere dadandılar. Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde 28 Eylül tarihinde bir tarladan 8 Çuval yaklaşık 350 kilogram mandalina çalınması olayı ile ilgili olarak polis ekipleri harekete geçti. Olayın şüphelileri Y.Ö. ile G.Ç. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

Mandalina Hırsızları Tutuklandı
Kaynak: İHA

Dörtyol, 3-sayfa, Ekonomi, Polis, Hatay, Tarım, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mandalina Hırsızları Tutuklandı - Son Dakika

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