Mandalina yüklü kamyonetle çarpışan otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Mandalina yüklü kamyonetle çarpışan otomobil alevlere teslim oldu

Mandalina yüklü kamyonetle çarpışan otomobil alevlere teslim oldu

Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen kazada, mandalina yüklü kamyonetle çarpışan otomobil alev aldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

28.02.2024 21:33
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Mandalina yüklü kamyonetle çarpışan otomobil alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobil alevlere teslim oldu. Otomobilin alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Erzin ilçesi E-91 otoyolunda meydana geldi. Y.Ç. yönetimindeki 31 APJ 006 plakalı tır, O.B. idaresindeki 33 BSR 34 plakalı kamyonet ve A.Y. kullandığı 55 AFY 865 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil alevlere teslim olurken araçta bulunan 1 hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi için Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Hatay, Erzin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mandalina yüklü kamyonetle çarpışan otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

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