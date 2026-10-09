Manisa Alaşehir\'de üzüm bağında traktör devrildi, 43 yaşındaki Selçuk Şimşek öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında traktörle çift sürerken devrilen aracın altında kalan 43 yaşındaki Selçuk Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Alaşehir ilçesine bağlı Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Selçuk Şimşek, dün saat 18.00 sıralarında üzüm bağında traktörüyle ızgara çektiği sırada aracın ön tekerinin bir yükseltiye çıkması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Şimşek aracın altında kaldı ve ağır yaralandı.

Ekipler traktörün altından çıkardı

Yakınlarının kazayı fark ederek durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Şimşek, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Selçuk Şimşek, hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.