Manisa'da 1.290 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 1.290 Şüpheli Yakalandı

Manisa\'da 1.290 Şüpheli Yakalandı
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Son bir ayda yapılan operasyonlarda 1.290 şüpheli yakalandı, 562 kişi tutuklandı.

Manisa'da son bir ayda düzenlenen uygulama ve operasyonlarda 1.290 aranan ve çeşitli suçlara karışan şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 562 kişi tutuklanırken, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından son bir ay içerisinde il genelinde gerçekleştirilen uygulama ve operasyonlarda 1.290 şüpheli yakalandı.

Adli makamların koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 432 kişi ile çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 858 kişi olmak üzere toplam 1.290 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 562'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda ayrıca 22 ruhsatsız tabanca, 160 adet mermi, 20 şarjör, 6 av tüfeği ve 8 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 1.290 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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