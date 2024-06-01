Manisa İl Jandarma Komutanlığından 4 Mahallede Huzur Güven Uygulaması

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 4 mahallede huzur güven uygulaması yapıldı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından Muradiye, Karaali, Akgedik ve Kayapınar mahallelerinde 31 Mayıs akşam 22.00-01.00 saatleri arası eşzamanlı Bölgesel Huzur Güven Faaliyeti gerçekleştirildi. KOM, TEM ve Trafik timlerinin de destek verdiği faaliyette, şahıs ve araçların kontrolü yapılırken, eksik görülen konularda gerekli yasal işlemlerin uygulandığı bildirildi. - MANİSA
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