Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan 4 şahsı yakaladı

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Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 4 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu ticareti ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlarından aranan ve kesinleşmiş 12 yıl 8 ay 10 gün, 4 yıl 2 ay, 6 ay ve 2 ay hapis cezası bulunan S.E.(33), K.A.(25), M.Y.(46) ve E.S.(33) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA