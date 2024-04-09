Sorumluluk alanında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı yakalarken, adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Salihli'de jandarma ekiplerinin çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışma sonucu 4 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu ticareti ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlarından aranan ve kesinleşmiş 12 yıl 8 ay 10 gün, 4 yıl 2 ay, 6 ay ve 2 ay hapis cezası bulunan S.E.(33), K.A.(25), M.Y.(46) ve E.S.(33) yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa İl Jandarma Komutanlığı, aranan 4 şahsı yakaladı - Son Dakika
Düzce genelinde narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 29 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 3 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda sentetik ecza, esrar, metamfetamin, bonzai ve captagon gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iş adamı Atakan A.'nın evinin bahçesinde bulunan 45 bin dolar değerindeki gezi teknesinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tekne küle döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 14 bin 223 araç, 760 motosiklet denetlendi. Denetimler sonucunda 140 araç trafikten men edildi ve 2 bin 284 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bayram boyunca denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 33 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı. Edremit'te yakalanan Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Organizatör ise tutuklandı.
Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 32 bin 784 şahıs sorgulandı araması bulunan 59 şahıs gözaltına alınırken 20 kişi tutuklandı. Denetimlerde 2'si kurusıkı 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet ve 185 fişek ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.
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