Manisa\'da Aranan Suçlu Yakalandı

3.Sayfa

Manisa'da hakkında 5 ayrı suçtan 26 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan GBT sorgusunda yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1 Kasım Cuma günü günü saat 09.00 sıralarında yapılan çalışmalarda, M.G. (38) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda; Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu ve Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesince, 'Kasten Yaralama', 'Silahla Yağma', 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 5 ayrı yakalama emri ile kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA