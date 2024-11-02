Manisa'da Aranan Suçlu Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Aranan Suçlu Yakalandı

Manisa\'da Aranan Suçlu Yakalandı

5 ayrı suçtan 26 yıl hapis cezası olan M.G. Manisa'da yakalanarak tutuklandı.

02.11.2024 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da hakkında 5 ayrı suçtan 26 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan GBT sorgusunda yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 1 Kasım Cuma günü günü saat 09.00 sıralarında yapılan çalışmalarda, M.G. (38) isimli şahsın yapılan GBT sorgusunda; Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu ve Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesince, 'Kasten Yaralama', 'Silahla Yağma', 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından 5 ayrı yakalama emri ile kesinleşmiş 26 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı. M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, manisa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Aranan Suçlu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derdiye damgasını vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
13:19 Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı Haftalardır hastanede olan Serhat Akın en sonunda patladı
13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
12:27 Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu Bakan Yerlikaya, Ahmet Özer hakkında ilk kez konuştu
12:13 Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor Mt. Gox Bitcoin ödemelerine hazırlanıyor
12:11 Sihirli Annem’in Tuğçe’si umreye gitti Son halini görmeniz lazım Sihirli Annem'in Tuğçe'si umreye gitti! Son halini görmeniz lazım
12:08 Ekmeğe zam gelecek mi Fırıncılar asgari ücreti işaret etti Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar asgari ücreti işaret etti
11:54 PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti PFDK, Süper Lig ekiplerine yasa dışı bahis reklamının faturasını kesti
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 10:32:37. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Aranan Suçlu Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.