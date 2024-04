Manisa\'da Emniyet ve Jandarma Teşkilatı Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalar Paylaşıldı

3.Sayfa

Manisa Valisi Enver Ünlü, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısında 1 Mart-15 Nisan 2024 tarihleri arasında Manisa'da Emniyet ve Jandarma teşkilatı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve operasyonlara ait verileri paylaştı.

Manisa'da Vali Enver Ünlü başkanlığında Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantının ardından Manisa'da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı teşkilatı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve operasyonlara ait verileri düzenlenen değerlendirme toplantısında paylaşan Vali Ünlü, "İlimiz genelinde huzur ve güven ortamını korumak, sizlerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Manisa'nın huzuru için; asayiş, terör, organize suçlar, kaçakçılık ve narkotik olaylarına karşı önleyici ve caydırıcı tedbirleri almak, suç işleme amacındakileri engellemek, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi, trafik uygulamaları konularında çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmaların temel hedefi, İlimiz genelinde huzur ve güven ortamını korumak, sizlerin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Bu sebeple her zaman görev başında olan kolluk kuvvetlerimiz Ramazan Bayramı süresince de; asayiş hizmetlerinde 4 bin 965 personel, 848 asayiş ekibi, 44 motosiklet, 32 drone, 11 dedektör köpek ile, trafik hizmetlerinde ise 678 personel, 8 mobil radar aracı, 6 drone ve 1 cayrokopter ile sahada görev yapmışlardır. Ayrıca 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İlimiz genelinde bin 198 okul ve binada kurulan 3 bin 825 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmenin oylarını huzur ve güven ortamında kullanabilmeleri için tüm tedbirler alınmış, bu amaçla 5 bin 298 kolluk kuvveti sahada görev yapmıştır. Alınan tedbirler, siyasi partilerimizin ve vatandaşlarımızın göstermiş olduğu olgun tutum sayesinde 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri ilimizde huzur ve güven ortamı içerisinde geçmiş, ilimiz genelinde önemli bir olay yaşanmamıştır. Görev süresi sona eren belediye başkanlarımıza ilimiz için yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor; yeni ve yeniden seçilen belediye başkanlarımıza görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

"Huzurumuzu bozmak isteyen karanlık odaklarla mücadelemiz devam edecektir"

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle operasyonların devam edeceğini söyleyen Vali Ünlü, "Huzurumuzu bozmak isteyen tüm karanlık odaklarla mücadelemiz aralıksız ve kararlılıkla devam edecektir. Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada özveriyle 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, 1 Mart- 15 Nisan 2024 tarihleri arasında ilimizde yapılan bazı çalışmalarla ilgili bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. İlimizde 1 Mart- 15 Nisan 2024 tarihleri arasında 408 bin kişi sorgulanmış, bin 926 kişi yakalanmış, 571 şahıs gözaltına alınmış, 575 şahıs tutuklanmıştır. Güvenlik birimlerimizce yapılan çalışmalarda yakalaması bulunan ve aranan 813 şahıs da yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. 1 Mart- 15 Nisan 2024 tarihleri arasında ilimizde 286 yaralamalı kaza meydana gelmiş, bu kazalarda 463 kişi yaralanmıştır. Ayrıca meydana gelen 9 ölümlü kazada ne yazık ki 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu sebeple vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak, trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve yolcuları bilgilendirmek, kurallara uymayanları tespit ederek gerekli işlemleri yapmak üzere trafik ekiplerimiz tarafından yapılan denetimler sonucunda; 376 bin 511 araç sorgusu yapılmış, 3 bin 555 araç trafikten men edilmiştir. Ayrıca okul ve işçi servislerinde 7 bin 790 araç denetlenmiş, kurallara uymadığı tespit edilen 382 araca işlem yapılmıştır. Bir diğer önemli başlığımız ise uyuşturucu tacirleri ile mücadeledir. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Manisa'da zehir tacirlerine göz açtırmıyor, gençlerimizin zehirlenmesine asla müsaade etmiyoruz. Bu sebeple zehir tacirlerinin her daim enselerindeyiz. Zehir tacirleriyle mücadelede 1 Mart- 15 Nisan 2024 tarihleri arasında ilimizde 129 narkotik operasyonu yapılmış, yapılan çalışmalarda bin 815 adet narkotik ilaç, yaklaşık 2 milyon 322 bin adet dolu ve boş makaron, 1 kilo 548 gram metamfetamin, 19 kilo 333 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yine Manisa'nın huzuru, Türkiye'nin huzuru için eli kanlı terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız da devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine yönelik yapılan 12 operasyonda 15 şahıs yakalanmış, 9 şahıs tutuklanmıştır. 7 gün 24 saat boyunca şehrimizin her köşesinde görev yapan güvenlik birimlerimiz asayiş operasyonlarında ise 226 adet ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve kuru sıkı silah, bin 474 adet farklı şekillerde fişek ele geçirmiştir. Kaçakçılık operasyonları kapsamında ise ilimizde 1 ton 142 kilo tütün, 561 paket sigara, 2 bin 100 şişe alkol, 174 litre alkol, 5 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Ayrıca tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlarda 133 adet tarihi eser ve 146 adet sikke yakalanmıştır. Kadınların ve çocuklarımızın maruz kaldığı veya kalabileceği sözlü, fiziksel şiddet ve taciz gibi eylemler karşısında onları korumak üzere devlet olarak her zaman yanlarındayız. Bu amaçla şiddet olaylarında olaya hızlıca müdahale edebilmemizi sağlayan KADES uygulaması hakkında da 26 bin 368 kişiye bilgi verilmiştir" ifadelerini kullandı.

4 yıldır düzenlenemeyen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin huzurla gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Ünlü, "Pandemi ve geçen yıl yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle 4 yıldır gerçekleştiremediğimiz UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin 484'sünü kutlayacağız. 23 - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için ilimizde hazırlıklar devam ederken güvenlik birimlerimizde hem Manisalıların hem de yurtiçi ve yurt dışından gelecek olan misafirlerimizin huzur ve güvenliği için, Mesir Festivalini yıllar sonra büyük bir coşkuyla doyasıya kutlamamız için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Kolluk kuvvetlerimiz festival süresince mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak festivalin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesi için çalışacaktır. Bu bilgiler ışığında Manisa'mızda huzuru ve asayişi tehdit eden tüm odaklarla mesai mefhumu gözetmeksizin, yılmayan bir azim ve kararlılıkla mücadele edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu vesile ile Manisamızın huzuru için emek sarf eden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA