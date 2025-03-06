Manisa'da Çalınan Motosikletler Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Çalınan Motosikletler Bulundu

Manisa\'da Çalınan Motosikletler Bulundu

Jandarma, Salihli'de çalınan 2 motosikleti bularak sahiplerine teslim etti. Şüpheliler gözaltında.

06.03.2025 17:00
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı ve Durasıllı mahallelerinde hırsızlar tarafından çalınan 2 motosiklet, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacıbektaşlı Mahallesi'nde Kaan Efe'ye(21) ait 45 SB 2614 plakalı motosiklet ve Durasıllı Mahallesi'ndeki İsmail Tuncer'e(64) ait 45 LT 420 plakalı motosiklet, farklı günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Motosiklet sahipleri Efe ve Tuncer, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, motosikletlerini çalan şüphelilerden şikayetçi oldu.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, çalınan 2 motosikleti titiz çalışması sonucu bulup, sahiplerine teslim etti. Motosiklet sahipleri, jandarmaya teşekkür etti.

Öte yandan motosikletleri çalan 2 şüphelinin gözaltına alındığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Çalınan Motosikletler Bulundu - Son Dakika

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