Manisa\'da çıkan orman yangınında evleri yanan çiftçi dehşet anlarını anlattı

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Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınında, Salihli'nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkiinde bulunan evleri yanan çiftçi Şevket Arı, dehşet anlarını anlattı. Arı, "Canımızı zor kurtardık, her şeyimiz yandı, yangından sadece 1 kedimiz kurtuldu" dedi.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli'ye sıçrayan orman yangını 6 gün boyunca çok geniş bir alana yayıldıktan sonra yaklaşık 116 saatlik havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında Salihli'nin Kemer Mahallesi Kalemdağ mevkiinde bulunan Şevket Arı'ya (67) ait ev tamamen yandı. Yangında Arı'ya ait ev ve eklentilerinin yanı sıra tavuklar ve arılarda telef oldu.

"Canımızı zor kurtardık"

Yangın anında Kalemdağ mevkiindeki evinde bulunan çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Şevket Arı, yangının dehşet anlarını anlattı. Dehşet anlarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Arı, "Yangın bölgesinde bulunan arkadaşlarım telefonla beni arayıp, orayı acil terk etin, yangın sizden tarafa geliyor, dedi. Biz buradaki inek ve koyunlarımızı alıp, hemen arka tarafa götürdük, fakat annemi evden çıkaramadık. Evin toprak örtü olduğu için yangından etkilenmeyeceğini söyledi. 'Ana yangın bildiğin gibi değil, her yer yanıyor' dedim. Onları gönderdikten sonra kendim burada kaldım, ama çok korktum. Evden bir şey kurtaramadık, sadece canımızı kurtardık. Yangından kurtulan bir tek kedimiz kalmış, ona da ekmek getirdim. Allah bir daha böyle büyük bir afet yaşatmasın. Halimize şükür şimdilik" diye konuştu. - MANİSA