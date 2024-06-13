Manisa'da Cuma Günü Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Manisa için Cuma günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre, 14 Haziran 2024 Cuma günü öğle saatlerinden sonra Manisa'nın doğu kesimlerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MANİSA