Manisa\'da Dolandırıcı Yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 8 ayrı dolandırıcılık suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 8 ayrı dolandırıcılık suçundan toplam 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan A.Ç. (35) ilçede olduğunu tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı. Bulunduğu adreste yakalanan A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA