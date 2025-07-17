Manisa\'da Kuru Otlar Yangına Neden Oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde belediyeye ve şahıslara ait arazilerde temizlenmeyen otlar yangına neden oldu. Elektrik trafosundan çıkan kıvılcımların tutuşturduğu kuru otlar bir alev alarak yayılırken yangın evlere ulaşmadan söndürüldü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yeni inşaatların fazla olduğu bir bölgede trafo kaynaklı çıkan kıvılcım, kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede yayılan yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Tarla Sokak No: 71'de bulunan Çevik Apartmanı yanındaki belediyeye ait boş alanda meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki trafodan çıkan kıvılcım elektrik tellerine sıçrayarak yere düştü. Kuru otların tutuşmasıyla birlikte alevler bir anda yükseldi. Yangın, yolun karşısında bulunan bir şahsa ait tarlaya da sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Yunusemre Belediyesi'ne ait iş makineleri de yangının ilerleyişinin önünü kesti. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar kuruyan ve temizlenmeyen otların yaz aylarında büyük bir tehlikeye neden olduğunu belirterek bölgede çok sayıda bu şekilde alan olduğunu ve kuruyan otların temizlenmesinin yangınlar için en iyi önlem olacağını belirtti. - MANİSA