Manisa\'da Motosiklet Denetimi: 1 Milyon TL Ceza

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Manisa il genelinde emniyet güçleri tarafından motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen özel denetimde 469 araç ve sürücüsüne 1 milyon 117 bin 721 TL cezai işlem uygulanırken 41 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri ekipleri tarafından; 15-17 Kasım tarihleri arasında 26 ekip ve 49 personel ile motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. 1633 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetim sonucunda 255'i kask takmamaktan 214'ü de diğer kanun maddelerinden olmak üzere kusurlu görülen 469 araç ve sürücüsüne 1 milyon 117 bin 721 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı. Denetimde ayrıca 41 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada trafik güvenliği için motosikletler üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceğinin altı çizildi. - MANİSA