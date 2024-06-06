Manisa'da Narko-Alan Uygulamasında 643 Şahıs Sorgulandı, Bir Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da Narko-Alan Uygulamasında 643 Şahıs Sorgulandı, Bir Şahıs Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Narko-Alan uygulamasında 643 şahıs sorgulanırken, aranan bir şahıs da yakalandı. Uygulama kapsamında 298 araç denetlendi, 1 araç trafikten men edildi ve 11 sürücüye para cezası kesildi. Ayrıca 12 park, 7 metruk bina ve 4 umuma açık yer de denetlendi.

06.06.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen Narko-Alan uygulamasında 643 şahıs sorgulanırken, aranan bir şahıs da yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 5 Haziran Çarşamba akşamı 21.30-23.45 saatleri arasında 36 ekip 133 personelin katılımıyla İl Merkezi'nde 24 noktada Narko-Alan Uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 643 şahsın sorgulandığı ve aranan bir şahsın yakalandığı bildirildi. Yoklama kaçağı bir şahsa tebligat yapıldığı, uygulamada denetlenen 298 araçtan 1 araç trafikten men edilirken, 11 sürücüye 45 bin 526 TL para cezası kesildiği açıklandı. Uygulamada ayrıca 12 park, 7 metruk binanın ve 4 umuma açık yerin denetlendiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Manisa, Narkotik Suçlar, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Narko-Alan Uygulamasında 643 Şahıs Sorgulandı, Bir Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:44:09. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Narko-Alan Uygulamasında 643 Şahıs Sorgulandı, Bir Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement