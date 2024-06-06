Manisa'da Narko-Alan Uygulamasında 643 Şahıs Sorgulandı, Bir Şahıs Yakalandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen Narko-Alan uygulamasında 643 şahıs sorgulanırken, aranan bir şahıs da yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 5 Haziran Çarşamba akşamı 21.30-23.45 saatleri arasında 36 ekip 133 personelin katılımıyla İl Merkezi'nde 24 noktada Narko-Alan Uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 643 şahsın sorgulandığı ve aranan bir şahsın yakalandığı bildirildi. Yoklama kaçağı bir şahsa tebligat yapıldığı, uygulamada denetlenen 298 araçtan 1 araç trafikten men edilirken, 11 sürücüye 45 bin 526 TL para cezası kesildiği açıklandı. Uygulamada ayrıca 12 park, 7 metruk binanın ve 4 umuma açık yerin denetlendiği bildirildi. - MANİSA