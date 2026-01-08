Manisa'da cadde ve sokaklar göle döndü, birçok noktayı su bastı - Son Dakika
Manisa'da cadde ve sokaklar göle döndü, birçok noktayı su bastı

08.01.2026 14:14  Güncelleme: 14:18
Manisa'da meydana gelen sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ağaç devrildi ve çatılar uçtu. Yağış nedeniyle ekipler duruma müdahale ederek su tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

Manisa'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, birçok noktayı su bastı. Sular altında kalan yolda araçlar kaldırımdan ilerledi.

Manisa'da sabah erken saatlerde başlayan ve öğle saatlerine kadar devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle Salihli ve Turgutlu ilçelerinde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediye ekipleri yaşanan çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı duruma müdahale etti. Öte yandan kent merkezinde de şiddetli yağış yolları göle çevirdi. Su basan yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri çareyi kaldırıma çıkmakta buldu. Bazı yollar araç trafiğine kısmen kapatılırken, su basan bölgelerde ekipler trafik akışını kontrollü olarak sağlıyor. Bazı araçlar ile bir yolcu minibüsü arızalanarak yolda kaldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yağışın ilk başladığı saatlerden itibaren çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde büyük ölçüde durumu kontrol altına alan ekipler birçok noktadaki su tahliye işlemlerini tamamladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, 3-sayfa, Manisa, Ulaşım, Son Dakika

