Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası mevkiinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangının mangaldan çıktığı belirlendi.

18.06.2024 21:02
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Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangının mangaldan çıktığı öğrenildi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Manisa Spil Dağı Milli Parkı Sultan Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başladı. 2 uçak, 1 helikopter, 9 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ve itfaiye ekiplerince yapılan müdahale edildi. Yangın büyük bir ormanlık alana sahip Spil Dağı Milli Parkında daha fazla alana yayılmadan ekiplerin yoğun mücadelesiyle tamamen kontrol altına alındı.

Öte yandan yangının bir kişinin mangal yaktığı sırada aracının tampon bölgesini tutuşturduğu ardından aracı çekmek isterken yanan tapondaki alevlerin çevredeki otlara sıçraması sonucu çıktığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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