Tarım arazisine kaçak foseptik deşarjı suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Tarım arazisine kaçak foseptik deşarjı suçüstü yakalandı

Tarım arazisine kaçak foseptik deşarjı suçüstü yakalandı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Zabıta ekipleri, Saruhanlı'da bir tarım arazisine usulsüz foseptik atığı boşaltıldığını tespit etti. Atığın bir tavukçuluk işletmesinden kaynaklandığı belirlendi ve yasal işlem başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Zabıta ekipleri, Saruhanlı'da rutin denetim sırasında bir tarım arazisine usulsüz foseptik atığı boşaltıldığını tespit etti. Yapılan incelemede atığın bir tavukçuluk işletmesinden kaynaklandığı belirlenirken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı İklim Zabıta ekipleri, Saruhanlı ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde bir tarım arazisine usulsüz şekilde foseptik atığı deşarj edildiğini tespit etti.

Rutin devriye görevi sırasında Saruhanlı ilçesi Mütevelli Mahallesi'nde bir tarım arazisine foseptik atığı boşaltıldığını belirleyen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda atığın bölgede faaliyet gösteren bir tavukçuluk işletmesinden kaynaklandığı değerlendirildi.

Olayın ardından durum Jandarma ekipleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirildi. Atığın kaynağının kesin olarak belirlenmesi amacıyla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait kepçe ve vidanjör sevk edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu işletmenin foseptik atığını usulsüz şekilde vatandaşa ait tarım arazisine deşarj ettiği tespit edildi. Hazırlanan tutanak ve elde edilen veriler, yasal işlemlerin yürütülmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çevre ve halk sağlığını tehdit eden her türlü usulsüz uygulamaya karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, doğal kaynakların ve tarım alanlarının korunması için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalara devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Saruhanlı, Belediye, 3. Sayfa, Zabıta, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarım arazisine kaçak foseptik deşarjı suçüstü yakalandı - Son Dakika

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