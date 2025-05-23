Manisa\'da Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 415 adet sentetik uyuşturucu hap ile 15 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Ö.Ö. (22) isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 2 bin 415 adet sentetik ecza hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin 500 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - MANİSA