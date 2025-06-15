Manisa'nın Turgutlu ilçesi Akçapınar Mahallesinde Gürlevik Mevkiinde boş arazide çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Akçapınar Mahallesinde iddiaya göre Abdürrahim K.'ya ait olduğu belirtilen arı kovanlarında bulunan tütsü cihazından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. Orman Dairesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında kovanların yanması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkmasına sebep olduğu düşünülen arı kovanlarının sahibi Abdürrahim K. gözaltına alınarak ifadesine başvurulurken, yangın soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Yangın Panik Yarattı, Ormanlık Alana Sıçramadan Söndürüldü - Son Dakika
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