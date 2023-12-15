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Manisa'da yasadışı bahis operasyonu: 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da yasadışı bahis operasyonu: 1 kişi yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasadışı bahis oynatan O.K. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.

Manisa\'da yasadışı bahis operasyonu: 1 kişi yakalandı
15.12.2023 - 10:44,
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, internet üzerinden yasadışı bahse aracılık yaptığı tespit edilen O.K. isimli şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın ev ve aracında yapılan aramada bulunan dijital materyallere savcılık talimatıyla el konulurken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Manisa, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da yasadışı bahis operasyonu: 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da yasadışı bahis operasyonu: 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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