Can kayıpları yaşanmadan uyarı geldi - Son Dakika
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Can kayıpları yaşanmadan uyarı geldi

Can kayıpları yaşanmadan uyarı geldi
27.06.2026 10:02  Güncelleme: 10:04
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarında serinlemek için sulama kanalları ve tarımsal göletlere girmenin boğulma riski nedeniyle ölümcül olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla serinlemek amacıyla sulama kanalları ile tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girilmesinin ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları bu alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte serinlemek amacıyla sulama kanalları ile tarımsal sulama ve hayvan içme suyu (HİS) göletlerine girilmesinin ciddi can güvenliği riski oluşturduğunu belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tarımsal sulama ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan HİS göletlerinin yüzme ve serinleme amacıyla kullanılmasının hem tehlikeli hem de yasak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin görev, yetki ve sorumluluk alanındaki göletlerde temizlik, bakım, onarım ve yeni yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, bu göletlerin kazı tipi ve toprak dolgu yöntemiyle inşa edildiği ifade edildi. Dip kısımlarında oluşan balçık ve çamur birikintilerinin suya giren kişilerin hareket kabiliyetini kısıtladığına dikkat çekilerek, bunun boğulma riskini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Geçmiş yıllarda benzer yapılarda yaşanan boğulma vakalarının hatırlatıldığı açıklamada, vatandaşların can güvenliği için sulama kanalları ve göletlerden uzak durmaları istendi. Ayrıca risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gölet çevrelerine uyarı tabelalarının yerleştirildiği ve denetimlerin sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Can kayıpları yaşanmadan uyarı geldi - Son Dakika

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