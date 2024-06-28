Manisa Kula\'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Kula ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında 5 dönüm alan küle döndü.

Yangın saat, 15.30 sıralarında Manisa'nın Kula İlçesi Çiftçiibrahim Mahallesi Kula - Alaşehir yolu üzeri yol kenarında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve orman işletme şefliğine bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - MANİSA