Manisa Salihli'de karşı şeride geçen prina yüklü tanker alev aldı, sürücü öldü - Son Dakika
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Manisa Salihli'de karşı şeride geçen prina yüklü tanker alev aldı, sürücü öldü

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Manisa Salihli\'de karşı şeride geçen prina yüklü tanker alev aldı, sürücü öldü
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Manisa'nın Salihli ilçesinde prina yüklü tanker kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi ve alev aldı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan tankerin karşı şeride geçerek devrilmesi ve alev alması sonucu meydana gelen feci kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Salihli-Gölmarmara karayolu Tekelioğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Kırkpınar(37) yönetimindeki 45 AUG 291 plakalı prina yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Yaklaşık 130 metre sürüklenen tanker, ardından alev aldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tankerdeki yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü K.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeSalihliManisaGüncelSon Dakika

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