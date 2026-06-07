Mardin'de Adalet Arayışı - Son Dakika
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Mardin'de Adalet Arayışı

07.06.2026 15:32
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57 yaşındaki Neriman Çekin, gelini tarafından darbedilip otomobille çarpıldığını belirtiyor.

Mardin'de 2024 yılında gelini tarafından darbedilip otomobille çarpıldığını öne süren 57 yaşındaki Neriman Çekin, olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen sorumluların tutuklanmadığını belirterek adalet çağrısında bulundu.

20 Haziran 2024 tarihinde yaşanan olayda gelini tarafından darbedilip otomobille çarpıldığını öne süren 57 yaşındaki Neriman Çekin, yaşadığı saldırının ardından geçen yaklaşık iki yıllık süreçte adaletin yerini bulmadığını savundu. Fiziksel ve psikolojik olarak büyük zarar gördüğünü ifade eden Çekin, sorumluların gerekli cezayı almasını istedi.

"Ben gelinimle görüşmüyordum"

Neriman Çekin, geliniyle uzun süre görüşmediklerini belirterek, "Ben gelinimle görüşmüyordum. Kendi düğünlerini kendileri yaptılar, biz de gitmedik. Çünkü sergilediği tavırlar hoşuma gitmemişti ve kendi hallerine bıraktık. Düğünlerinden uzun bir süre sonra oğlum, çocuğunu kucağına alıp yanıma geldi ve 'anne ne olursun beni affet' dedi. Biz de yaşananları geride bıraktık. Eşim takısını taktı, yaklaşık üç saat birlikte vakit geçirdik" dedi.

"Yolda beni takip etmiş olacaklar ki önümü kestiler"

Bir sabah kendilerine yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli telefonlar aldıklarını öne süren Çekin, bunun üzerine emniyete giderek şikayetçi olduğunu söyledi. Çekin, "Bir sabah eşime, 'bu telefon ikinci ya da üçüncü kez çalıyor, bir bakalım kim arıyor' dedim. Telefonu elime alıp eşime uzattım ve sesi hoparlöre verdim. Karşı taraftan bize yönelik çok ağır hakaretler ve küfürler edildiğini duyduk. Bunun üzerine eşim, 'git emniyete, bu numaranın kime ait olduğuna baktır' dedi. Ben de telefonumu alıp emniyete gittim. Memurlardan rica ettim ve sabah saatlerinden beri beni arayan kişinin ağır ithamlarda bulunduğunu söyledim. O sırada numaranın kime ait olduğunu gerçekten bilmiyordum. Polis memuru bana, 'bu hanımefendi kim' diye sordu. Ben de 'benim gelinim' dedim. Orada ifademi verdikten sonra evime dönmek üzere yola çıktım" ifadelerini kullandı.

Evine dönerken saldırıya uğradığını ileri süren Çekin, "Yolda beni takip etmiş olacaklar ki önümü kestiler. Önce gelinim ve ablası bana saldırdı. Saçımdan başımdan tuttular, beni darp ettiler. Gelinimin yaptığını bir nebze anlayabilirim ama ablasının neden böyle davrandığını hala anlamıyorum. Bir büyüğümüz olarak araya girebilir, 'bu bizim dünürümüzdür, lütfen yapmayın. Ben konuşayım, bir anne olarak yardımcı olayım' diyebilirdi. Ama tam tersini yaptı" diye konuştu.

"Beni hem darbettiler hem de arabayla ezmeye çalıştılar"

Yaşadığı saldırıda ölümden döndüğünü söyleyen Çekin, "O sırada orada bulunan bir beyefendi olmasaydı bugün hayatta olmayabilirdim. Beni hem darbettiler hem de arabayla ezmeye çalıştılar" dedi.

Hastanede yaklaşık altı buçuk saat ameliyatta kaldığını belirten Çekin, "Bu sırada eşim oğlumu aradı. Oğlum görev yaptığı yerden komutanından izin alarak hemen geldi ve gece boyunca yanımda kaldı. Daha sonra mahkemede şahitlik yaptı ve benim eşine hakaret ettiğimi söyledi. Oysa olay sırasında oğlum Mardin'de bile değildi, Bitlis'te görev yapıyordu" ifadelerini kullandı.

"Ben sadece adalet istiyorum"

Yaşadıklarının ardından psikolojik olarak da büyük zarar gördüğünü belirten Çekin, "İkinci kez mahkemeye çıkıyorum ama psikolojim bozuk olduğu için kendimi tam anlamıyla ifade edemiyorum. Bunca yaşananın ardından bir gece bile nezarette kalınmaması beni derinden yaraladı. Ben sadece adalet istiyorum" dedi.

Sağlık sorunlarının devam ettiğini ifade eden Çekin, "Beş ameliyat geçirdim. Ayağımda hala platin var, kolumu tam olarak kullanamıyorum" diye konuştu.

Saldırı sırasında tehdit edildiğini de öne süren Çekin, "Ayrıca beni darbettiği sırada, 'ben çocuğunu öldürür, parçalar, senin üzerine atarım' şeklinde tehditlerde bulundu. Bu ifadelerim hem karakol tutanaklarında hem de savcılık dosyasında yer almaktadır. Hakim de bunları bana sormuş ve ben de aynen anlatmıştım" dedi.

Neriman Çekin'in avukatı Gurbet Bilbay ise müvekkilinin yaşadığı olayın ardından adalet beklediğini belirterek, "Bir insan sokak ortasında darbediliyor, arabayla çarpılıyor ve sonunda ağır bir şekilde yaralanıyor fakat bu insan bir gün bile cezaevinde yatmıyor. Gelinin küçük yaşta çocuğunun olması ya da bu çocuğu emziriyor olması tek başına suçu ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ameliyat, Mardin, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de Adalet Arayışı - Son Dakika

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