Mardin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mardin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

Mardin\'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir iş yeri sahibi bıçak darbesiyle yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler ise kısa sürede yakalandı.

27.02.2024 15:44  Güncelleme: 15:47
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Mardin Caddesi Eski Maliye Kavşağı'nda alacak verecek meselesi nedeniyle bir işyerine gelen bir grup ile iş yeri sahibi arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada grubun saldırısına uğrayan iş yeri sahibi R.Ç., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan R.Ç., yapılan müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay ilgili inceleme başlatırken kavgaya karışan şüpheliler kısa sürede yakalandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de alacak verecek kavgasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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